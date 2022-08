Thierry Neuville (Hyundai) a réalisé jeudi soir le meilleur temps de la première spéciale du rallye de Finlande, devant un autre pilote Hyundai, l'Estonien Ott Tänak. Suivent deux autres Toyota, celle de Takamoto Tatsuta devant le leader actuel du championnat, Kalle Rovanperä.

Disputée dans un parc boisé de la ville de Jyväskylä, épicentre du rallye, cette courte spéciale de 3,5 kilomètres, la seule de cette première journée, était avant tout une mise en jambes pour les concurrents. Ils vont en disputer 21 autres d'ici dimanche, s'affrontant sur 323 kilomètres de parcours chronométrés.

Le pilote belge, actuel dauphin de Rovanperä au championnat mais déjà relégué à 83 points du leader, a devancé Tänak de 1,2 secondes et Katsuta de 2,6 secondes. Rovanperä est lui juste derrière à 2,7 secondes. Héros du public, le jeune Finlandais de 21 ans a déjà remporté cinq rallyes cette saison et domine le championnat. Les concurrents s'élanceront vendredi pour la 2e spéciale à 7h du matin heure locale (8h heure française) et en disputeront 9 au total dans la journée.

Classement provisoire du Rallye de Finlande

1. Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe (BEL/Hyundai) 2:41.7

2. Ott Tänak - Martin Järveoja (EST/Hyundai) +1.2

3. Takamoto Katsuta - Aaron Johnston (JAP-IRL/Toyota) +2.6

4. Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen (FIN/Toyota) +2.7

5. Jari Huttunen - Mikko Lukka (FIN- M-Ford) +3.2

. Elfyn Evans - Scott Martin (GBR/Toyota) +3.2

7. Esapekka Lappi - Janne Ferm (FIN/Toyota) +3.8

. Pierre-Louis Loubet-Vincent Landais (FRA/M-Sport Ford) +3.8

. Oliver Solberg - Elliot Edmondson (SUE-GBR/Hyundai) +3.8

10. Craig Breen - Paul Nagle (IRL/M-Sport Ford) +5.1

