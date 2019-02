Rallye de Suède: Neuville remporte la première spéciale devant Ogier, Loeb loin derrière

La première bataille est pour lui. Le Belge Thierry Neuville (Hyundai) a pris la tête du Rallye de Suède, 2e manche du Championnat du monde WRC, au terme de la courte première spéciale (1,90 km) disputée jeudi soir. Sur l'hippodrome de Karlstad, le Français Sébastien Ogier (Citroën), champion du monde en titre et leader du championnat depuis sa victoire au Monte-Carlo fin janvier, s'adjuge la deuxième place, à 8/10e de son rival, suivi du Norvégien Andreas Mikkelsen, troisième, et de l'Estonien Ott Tänak.

Loin derrière, le nonuple champion du monde de la discipline, le Français Sébastien Loeb (Hyundai), a dû se contenter d'une seizième place, perdant six sec sur Neuville. Sur une piste glacée et dans des conditions qu'il reconnaît "ne pas aimer", Loeb déplore ne pas être parvenu "à garder la voiture droite". Sept spéciales sont prévues vendredi entre la Suède et la Norvège, soit près de 140 km.