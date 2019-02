Rallye de Suède : Ogier abandonne, Loeb grapille

Sebastien Ogier n'ira pas au bout du rallye de Suède. Le pilote de Citroën, victime d'une sortie de route lors de l'ES6 a abandonné la course. Le champion du monde en titre, et leader du championnat après sa victoire à Monte-Carlo fin janvier, est sorti du tracé au 16e kilomètre d'une spéciale longue de 24,88 km, pour terminer sa course dans un tas de neige. Le Finlandais Teemu Suninen a terminé en tête à l'issue de la journée de vendredi.

Il était alors 7e du classement général provisoire, 33 sec et 6/10 derrière le Finlandais Jari-Matti Latvala (Toyota), en tête. Ogier et Julien Ingrassia, son copilote, repartiront samedi en vertu de la règle dite du Rally2. Ils écoperont d'une importante pénalité rendant un succès hors d'atteinte.

Des conditions météo difficiles

Plus tôt dans la journée, le Finlandais Marcus Grönholm (Toyota), sorti de sa retraite en rallye le temps d'une manche en terres scandinaves, a dû abandonner pour le reste de la journée. Grönholm et son copilote finlandais Timo Rautiainen ont fait une sortie de route dans l'ES4. Ils reprendront samedi pour l'ES9.

A cause des températures positives qui sévissent actuellement dans la région de Torsby (ouest de la Suède), l'asphalte habituellement glacée a laissé place à de la glace fondue, ne facilitant pas l'adhérence des pneus cloutés au sol.

Teemu Suninen (M-Sport Ford), auteur de deux temps scratchs (ES3, ES6), prend la tête du classement provisoire, devant l'Estonien Ott Tänak (Toyota), deuxième à 2 sec, et le Norvégien Andreas Mikkelsen (Hyundai) troisième à 17 sec et 8/10e.

Sébastien Loeb qui avait lui très mal commencé (16e après la ES1) est remonté petit à petit dans le classement. Grâce à sa troisième place sur la ES7 mais surtout à sa place de dauphin sur l'ES6, le pilote de Hyundai remonte ainsi à la 6e place du classement général à 48 secondes du leader Suninen. Samedi, huit spéciales sont au programme sur 126 km.