Rallye de Suède : Tänak en tête à la mi-journée, Loeb lutte et Grönholm abandonne

Marcus Grönholm (Toyota) devrait jeter l'éponge après l'ES4 du Rallye de Suède. L'ex retraité et son copilote finlandais Timo Rautiainen ont fait une sortie de route mais sont sortis indemnes de leur Yaris. L'équipage abandonne pour la journée. A midi, Toyota ne savait toujours pas s'il allait pouvoir reprendre la route samedi matin.

Neuf ans après avoir disputé son dernier rallye, le double champion du monde 2000 et 2002 a décidé de rempiler le temps d'une manche en terres scandinaves à l'occasion de son cinquantième anniversaire. Le Finlandais a connu une matinée cauchemardesque vendredi, multipliant les erreurs de pilotage et faisant deux sorties de route dans l'ES2 et l'ES3, avant de venir s'encastrer dans un arbre à l'ES4.

Loeb 9e

L'Estonien Ott Tänak (Toyota) a lui pris la tête du classement général provisoire, devant les Finlandais Timo Suninen (Ford), deuxième, et Jari-Matti Latvala (Toyota), troisième. Après avoir réalisé le meilleur temps lors de la super spéciale à Karlstad jeudi soir, le Belge Thierry Neuville (Hyundai) pointe désormais à 6 secondes du leader, derrière Latvala, suivi du Français Sébastien Ogier (Citroën), cinquième, à 14"4.

Le nonuple champion du monde, le Français Sébastien Loeb occupe la neuvième place, à 43''5 de Tänak. Le pilote Hyundai a connu une matinée compliquée, invoquant des difficultés à trouver le rythme, dans une voiture qu'il n'a encore jamais piloté "sur ce type de terrain".