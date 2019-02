Rallye de Suède : Tänak en tête, Loeb 7e et Suninen abandonne

Changement radical de décor sur le rallye de Suède samedi. Ott Tänak (Toyota) s'est emparé du fauteuil de leader au terme d'une journée marquée par les déboires de Teemu Suninen (M-Sport Ford). Le Finlandais, leader du classement provisoire à l'issue de la première journée vendredi, a été victime d'une sortie de route dans la matinée, avant d'être contraint d'abandonner après avoir endommagé sa voiture lors d'un tête-à-queue à l'ES14. Samedi soir, l'équipe n'avait pas encore indiqué si son pilote allait pouvoir repartir dimanche.

Leader durant toute la journée de samedi, Tänak possède désormais une avance de 54"50 sur le Norvégien Andreas Mikkelsen (Hyundai) et le Finlandais Esapekka Lappi (Citroën), deuxièmes à égalité, et le Belge Thierry Neuville (Hyundai), quatrième. Le nonuple champion du monde Sébastien Loeb (Hyundai), pointe à la septième place, à 1'38"10 de la tête de la course.

Son compatriote Sébastien Ogier, actuellement en tête du championnat du monde après sa victoire à Monte-Carlo fin janvier, est relégué à plus de 23 minutes de Tänak. Le pilote Citroën avait été victime d'une sortie de route vendredi après-midi, suivie d'un abandon pour la journée.