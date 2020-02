"L'événement est maintenu suite à une inspection positive du parcours par la FIA (ndlr : Fédération internationale de l'automobile) mardi". Voici ce qu'on peut lire sur le site du rallye de Suède. Les résultats de cette inspection ont été débattus par les organisateurs suédois, la FIA, le promoteur du WRC et les principales équipes qui se sont entendus sur un itinéraire alternatif.

"Le nouveau programme comprendra environ 180 km de spéciales et l'ensemble des points prévus seront attribués au championnat", est-il ajouté. La tenue de l'épreuve, la seule du calendrier disputée intégralement sur neige et sur glace, était menacée par une météo anormalement douce dans la région du Värmland, dans le centre-ouest de la Suède, et de l'autre côté de la frontière côté norvégien, où elle se déroule.