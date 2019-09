Mikkelsen et Neuville en tête après la spéciale d'ouverture

Après dix manches sur quatorze cette saison, Tänak, leader du Championnat du monde des rallyes (WRC), compte 33 points d'avance sur Neuville et 40 sur Ogier. Les pilotes entreront dans le vif du sujet vendredi avec deux boucles de trois spéciales longues de 159,14 kilomètres au total, soit plus de la moitié de la distance chronométrée de l'épreuve. "Demain sera une énorme journée, rappelait le sextuple champion du monde en titre Ogier jeudi soir. C'est plus de la moitié du rallye dans les conditions les plus difficiles, selon moi."

Les pistes rocailleuses et cassantes, les températures dépassant les 30 degrés et la vitesse moyenne lente, qui posent des problèmes de refroidissement, font peser d'importantes contraintes sur les mécaniques, transformant la manche turque en un test d'endurance et de stratégie plutôt que de vélocité.