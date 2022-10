Huit titres et 54 victoires en Championnat du monde des rallyes avec Julien Ingrassia, un succès avec Benjamin Veillas, dimanche en Espagne, et puis c'est tout. Le binôme que Sébastien Ogier formait avec le Grassois n'ira pas plus loin. Le Gapençais indique jeudi au site autosport.com qu'il disputera le prochain rallye, au Japon, avec un nouveau partenaire à se droite, Vincent Landais, navigateur jusque-là de Pierre-Louis Loubet.

"Maintenant que l'équipe s'est assuré les trois titres (Pilote, copilote, constructeurs) et que les principaux objectifs de la saison sont atteints, nous voulons évidemment finir sur une bonne note. Mais le dernier rallye est aussi une chance de préparer et d'évaluer des choses pour le futur et de donner une chance à Vincent, qui est un jeune copilote doué et motivé. Il a travaillé dans notre équipe 'terre' et après cette expérience sympa je suis impatient de faire mon premier rallye avec lui et voir comment ça va fonctionner", explique Seb Ogier. Réponse du 10 au 13 novembre prochain.

Sébastien Ogier (Toyota WRT) sur le podium du Rallye d'Espagne 2022 Crédit: Getty Images

Sébastien Ogier, 39 ans en décembre prochain, a indiqué qu'il donnera la priorité au WRC en prochain par rapport à l'Endurance, une discipline qu'il a découverte cette année en participant notamment aux 24 Heures du Mans, et qui réclame selon lui un investissement à temps complet pour réussir. Plus qu'une priorité, le pilote Toyota pourrait faire son retour à plein temps en Championnat du monde des rallyes.

