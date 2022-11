Sébastien Ogier a pris la tête du Rallye du Japon jeudi. L'octuple champion du monde de 38 ans, vainqueur il y a deux semaines en Espagne, a devancé d'une courte tête la Ford de l'Irlandais Craig Breen et la Hyundai d'Ott Tänak, de respectivement un et deux dixièmes de seconde. "La préparation a été intense, mais pour le moment Vincent fait du bon travail (...). Demain, les choses sérieuses commencent", a déclaré Ogier, pigiste de luxe en WRC, qui fait pour la première fois équipe avec Vincent Landais comme co-pilote.

Le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota), devenu le plus jeune champion du monde WRC à 22 ans et un jour en Nouvelle-Zélande début octobre, pointe à la 5e place provisoire, à 6/10e d'Ogier. "Vendredi sera une journée très longue avec des spéciales difficiles et étroites. C'est quelque chose que nous n'avons pas vraiment vu auparavant, donc ce sera un tout nouveau défi", a assuré Rovanperä à l'arrivée de la super spéciale.

Le rallye du Japon, de retour au calendrier après 12 ans d'absence, se poursuit vendredi avec deux boucles de trois spéciales (sur 19 en tout).

Classement du Rallye du Japon, 13e et dernière manche du Championnat du monde des rallyes (WRC), à l'issue de la super-spéciale d'ouverture (ES1) jeudi à Aichi (centre):

1. Sébastien Ogier - Vincent Landais (FRA/Toyota) en 2:07.00

2. Craig Breen - James Fulton (IRL/M-Sport Ford) +0.1

3. Ott Tänak - Martin Järveoja (EST/Hyundai) +0.2

4. Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe (BEL/Hyundai) +0.3

5. Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen (FIN/Toyota) +0.6

6. Elfyn Evans - Scott Martin (GBR/Toyota) +1.2

7. Takamoto Katsuta - Aaron Johnston (JPN-IRL/Toyota) +1.9

8. Gus Greensmith - Jonas Andersson (GBR-SWE/M-Sport Ford) +2.2

9. Dani Sordo - Candido Carrera (ESP/Hyundai) +3.1

