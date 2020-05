SAISON 2020 - A cause de la pandémie de coronavirus, le rallye du Kenya, prévu du 16 au 19 juillet, a été annulé. Il faudra attendre 2021 pour retrouver cette épreuve mythique, absente du calendrier depuis 2002.

Le Rallye du Kenya, qui devait faire son retour au calendrier du Championnat du monde (WRC) du 16 au 19 juillet, est annulé à cause de la pandémie de coronavirus, ont annoncé vendredi les organisateurs. "Reporter à 2021 n'a pas été une décision facile, mais nous sommes conscients des défis mondiaux actuels, et nous vous assurons que le Safari Rally marquera une partie importante de l'histoire de notre pays comme c'était prévu pour les trois prochaines années", affirme la représentante du ministère kényan des Sports, des Arts et de la Culture Amina Mohamed dans un communiqué.

"Nous continuerons à préparer l'événement car les bases sont déjà en place et nous nous réjouissons d'accueillir les professionnels, les équipes et les amateurs de rallye au Kenya lorsqu'il sera réorganisé l'année prochaine", poursuit-elle. Les trois premières épreuves de la saison ont eu lieu entre janvier et mi-mars et le Français Sébastien Ogier (Toyota) mène le classement des pilotes.

Absent du calendrier depuis 2002

Les trois manches prévues entre avril et juin ont été reportées (Argentine, pas avant le 4e trimestre 2020, et Italie) ou annulée (Portugal). La saison est désormais censée reprendre en Finlande du 6 au 9 août, mais un report à septembre ou octobre est envisageable. La situation doit être réévaluée début juin. Celle du Rallye de Nouvelle-Zélande (3-6 septembre) le sera également fin mai. Monument historique du WRC, le Safari Rally ne figurait plus au calendrier du championnat du monde depuis l'édition 2002.

