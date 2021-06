Le Français Sébastien Ogier (Toyota) a signé le meilleur temps de la première épreuve spéciale chronométrée du Safari Rallye du Kenya, 6e manche de la saison 2021 en Championnat du monde des rallyes (WRC), jeudi près de Nairobi.

Le septuple champion du monde et leader actuel du classement pilotes du WRC a devancé deux de ses coéquipiers chez Toyota, le jeune Finlandais Kalle Rovanperä et le Gallois Elfyn Evans sur cette super-spéciale de 4,8 km, tracée dans le quartier de Kasarani.

Ce rallye n'avait plus été inscrit au calendrier mondial depuis l'édition 2002. Il débutera vraiment vendredi matin avec 6 épreuves spéciales prévues au nord-ouest de Nairobi, soit plus de 120 km chronométrés, et se terminera dimanche.

