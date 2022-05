Sébastien Ogier est loin d'avoir coupé avec le rallye. En pré-retraite, le Français reprendra le volant d'une Toyota lors du Rallye du Kenya, 6e manche du Championnat du monde (WRC), du 23 au 26 juin, a annoncé lundi son équipe sur les réseaux sociaux. "Nous aurons @SebOgier de nouveau avec nous à nouveau lors du @wrcsafarirally pour son retour au Kenya afin de défendre sa couronne !" Il est actuellement tenant du titre au Kenya. Il sera encore accompagné par Benjamin Veillas.

L'octuple champion du monde, courra ainsi son troisième rallye cette saison après Monte-Carlo, où il a terminé deuxième en début d'année, et Après Loeb, Ogier abandonne à cause d'une double crevaison lors duquel il a terminé très loin derrière les hommes de tête ce weekend, après une série d'abandons.

Vainqueur de son 8e titre mondial l'an passé, Ogier a décidé de ne faire que quelques rallyes cette saison, se concentrant sur sa reconversion comme pilote d'endurance et sa participation aux 24 Heures du Mans les 11 et 12 juin prochain. Le Kenya sera la 6e manche d'une saison pour l'instant dominée par le jeune Finlandais Kalle Rovanperä, vainqueur en Suède, en Croatie et au Portugal. Avant l'étape africaine, la seule sur le contient cette saison, le WRC parcourra les routes de Sardaigne pour le Rallye d'Italie, du 2 au 5 juin.

Avec AFP.

