Les années se suivent et se ressemblent pour Sébastien Ogier. Vainqueur l'an dernier au Kenya , le pilote Toyota a pris le commandes des opérations jeudi lors de la première spéciale devant Thierry Neuville (Hyundai). Kalle Rovanperä, leader du championnat, a crevé un pneu de sa Toyota dès les premiers mètres de l'épreuve. Cette première spéciale, de 4,84 km, s'est disputée dans la banlieue de Nairobi sous un format d'une course sprint entre deux pilotes sur des pistes parallèles.

C'est Sébastien Ogier qui est sorti vainqueur de l'exercice en réalisant le meilleur temps alors qu'il était opposé à Sébastien Loeb (Ford) l'autre "vieux lion" du rallye mondial. Les deux Français totalisent 17 titres mondiaux à eux deux sur les 18 dernières années. Ils ne participent toutefois plus qu'épisodiquement au championnat WRC. "Je suis surtout revenu pour le pays et ses habitants", a souligné Ogier, 38 ans, après sa victoire jeudi tout en concédant que "ce n'est pas le genre de rallye que j'apprécie".

Dans le duel que se livrent les deux premiers au classement provisoire du championnat, Rovanperä et Neuville, c'est le Belge qui est sorti vainqueur, s'emparant de la 2e place à 0''06 d'Ogier. Le Finlandais est lui sorti un peu large dans l'un des premiers virages et a déchapé ce qui l'a considérablement ralenti. Il a terminé en conséquence à 11,6 secondes du leader. "C'est vraiment dommage. Mais c'est heureusement un long rallye" a philosophé le jeune pilote de 21 ans qui compte actuellement 55 points d'avance au championnat sur Neuville après 5 épreuves et 58 sur Ott Tänak (Hyundai), 3e jeudi.

Le rallye du Kenya se poursuit vendredi avec six spéciales totalisant 124 kilomètres. Il se termine dimanche au terme de 19 spéciales et plus de 460 kilomètres. (Avec AFP)

Classement après la première spéciale

1. Sébastien Ogier - Benjamin Veillas (FRA/Toyota) en 3:18.8

2. Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe (BEL/Hyundai) +0.6

3. Ott Tänak - Martin Järveoja (EST/Hyundai) +1.1

4. Elfyn Evans - Scott Martin (GBR/Toyota) +1.2

5. Sébastien Loeb - Isabelle Galmiche (FRA/M-Sport Ford) +1.8

6. Takamoto Katsuta - Aaron Johnston (JAP-IRL/Toyota) +1.9

7. Craig Breen - Paul Nagle (IRL/M-Sport Ford) +4.4

8. Gus Greensmith - Jonas Andersson (GBR-SWE/M-Sport Ford) +4.7

9. Oliver Solberg - Elliot Edmondson (SUE-GBR/Hyundai) +5.8

10. Adrien Fourmaux - Alexandre Coria (FRA/M-Sport Ford) +7.1

11. Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen (FIN/Toyota) +11.6

