Le règne des Toyota. Ött Tänak est en effet en tête du rallye du Portugal après la première journée, emmenant ses coéquipiers Jari-Matti Latvala et Kris Meeke. "Cela a été une dure journée", a soufflé l'Estonien à l'arrivée de la 7e et dernière spéciale de la journée, une super-spéciale remportée par Neuville. "Nous sommes arrivés à nous en sortir et maintenant il faut faire le reste du voyage", a-t-il ajouté, alors qu'il compte un peu plus de 17 secondes d'avance sur Latvala et près de 23 sur Meeke.

"C'est un désastre", lâche Sordo

Thierry Neuville, 3e au classement du Championnat du monde, pointe à 24,2 secondes, mais ses coéquipiers de Hyundai sont dans les profondeurs du classement après avoir rencontré, dans la matinée, des ennuis d'alimentation d'essence. Sebastien Loeb est à 17''24 du leader et Dani Sordo à 21''46. "C'est un désastre", a déploré Sordo, ajoutant que la première journée était généralement décisive pour la suite du rallye.

Sebastien Ogier, actuel leader du championnat avec 10 points d'avance sur Tänak, reste lui en embuscade à moins de 26 secondes de l'Estonien. "Je pense que nous avons fait tout ce que nous pouvions aujourd'hui. C'était très difficile d'ouvrir la route et je suis heureux de ce que nous avons réussi à faire", a souligné le quintuple champion du monde français.