Dani Sordo était en tête du rallye du Portugal devant deux autres pilotes Hyundai, Ott Tanäk et Thierry Neuville, à l'issue des trois premières spéciales courues vendredi matin dans la région de Coimbra. Sébastien Ogier, contraint d'ouvrir la route au volant de sa Toyota en raison de sa position de leader du championnat, a terminé la première boucle de l'épreuve à la 8e place du classement général, à 31 secondes de Sordo.

L'Espagnol a pris la tête de la course à l'issue de la deuxième spéciale sur les hauteurs de Gois et creusé l'écart avec un deuxième temps scratch à l'ES3 d'Arganil. Ott Tanäk, vainqueur du Rallye Arctique en Finlande en février et 4e au championnat du monde, a signé le meilleur temps de l'ES1 à travers les bois de Lousã et pointait à l'issue de l'ES3 à un peu plus de six secondes de l'Espagnol.

Thierry Neuville, dauphin d'Ogier au classement du championnat, comptait dix secondes de retard sur le leader de la mi-journée. Vendredi, les pilotes devront parcourir une deuxième boucle de trois spéciales sans assistance mécanique, avant de terminer la journée par le retour après vingt ans d'absence de la spéciale de Mortagua et une super-spéciale en duel sur un circuit de rallycross.

