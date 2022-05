Le Belge Thierry Neuville (Hyundai) a remporté jeudi la spéciale d'ouverture du rallye du Portugal, 4e manche du Championnat du monde (WRC). Le pilote de 33 ans a bouclé les 2,82 km du circuit organisé dans les rues de Coimbra, ville située dans le centre du pays, avec un temps de 2'37''900'''

L'Estonien Ott Tänak (Hyundai) a signé le 2e temps, terminant à six dixièmes du temps scratch. L'Irlandais Craig Breen (Ford) arrivant 3e. Le Français Sébastien Ogier (Toyota), octuple champion du monde en titre et qui effectue une "pige" pour Toyota au Portugal, s'est classé cinquième, à un peu plus de deux secondes de Neuville. L'autre multiple champion du monde français Sébastien Loeb, qui fait lui aussi une pige mais pour Ford, s'est classé 8e à plus de trois secondes. Alors qu'il avait signé la meilleure performance lors du shakedown plus tôt dans le journée, le Britannique Elfyn Evans, également sur Toyota, est arrivé en neuvième position juste derrière Loeb. Vendredi, les pilotes disputeront sept spéciales dans la région de Coimbra puis une 8e sur le circuit de rallycross de Lousada, situé dans la région de Porto (nord).

