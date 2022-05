Les Français Sébastien Loeb et Sébastien Ogier ont connu des difficultés samedi dès le début de la deuxième journée du Rallye du Portugal comptant pour le Championnat du monde (WRC), ont annoncé leurs équipes. Loeb, 48 ans, nonuple champion du monde et en "pige" pour l'équipe M-Sport Ford au Portugal, a connu "un problème technique dans l'ES11" et "se retirera pour la journée", a indiqué M-Sport sur Twitter.

Ad

Rallye du Portugal Après Loeb, Ogier abandonne à cause d'une double crevaison IL Y A 21 HEURES

Le Gapençais, champion du monde en titre, a atterri dans le fossé à la sortie d'un virage avant de réussir à sortir indemne de sa Yaris comme son copilote. "Ogier et Benjamin Veillas vont bien", a précisé Toyota dans un tweet. Le pilote de 38 ans, qui est parvenu à dégager sa voiture du bas-côté, a finalement pu terminer la spéciale, mais avec un retard très important.

Embêtant de ne pas avoir d'objectifs

La veille, il avait mis fin à sa journée par un abandon après avoir crevé une première fois dans l'ES6 puis à nouveau dans l'ES7. "On essaie de rouler, sinon c'est un peu embêtant de ne pas avoir d'objectifs. On essaie d'utiliser cette journée comme un test", a déclaré Ogier après l'ES10, quelques minutes avant son accident. Ogier est codétenteur du record de victoires au Rallye du Portugal avec cinq succès, à l'instar du Finlandais Markku Alén.

Les deux Sébastien, qui totalisent 17 des 18 titres possibles depuis 2004, ont déjà fait une croix sur la victoire en terres portugaises. A l'issue de l'ES11 disputée à Cabeceiras de Basto (nord), le Britannique Elfyn Evans (Toyota) était en position de leader avec 10.2 secondes d'avance sur le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota) et 1 min 4 sec sur l'Espagnol Dani Sordo (Hyundai).

Rallye du Portugal Loeb leader avant d'abandonner sur une faute IL Y A UN JOUR