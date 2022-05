Le Français Sébastien Loeb (Ford) était en tête du Rallye du Portugal, 4e manche du Championnat du monde des rallyes (WRC), à l'issue des trois spéciales courues vendredi matin dans la région de Coimbra (centre).

Le pilote de 48 ans, nonuple champion du monde et qui effectue une "pige" pour le constructeur américain au Portugal, a pris les commandes de la course à l'issue de l'ES4 sur les hauteurs d'Arganil.

L'autre tricolore Sébastien Ogier (Toyota), octuple champion du monde en titre, également en pige mais avec le constructeur japonais, a terminé la première boucle de l'épreuve à la 6e place du classement général, à un peu plus de six secondes de Loeb.

Leader au classement du championnat du monde après ses victoires au Rallye de Suède en février et à celui de Croatie en avril, le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota) a pris la cinquième position.

La matinée a commencé par les bonnes performances du pilote britannique Elfyn Evans (Toyota), auteur du meilleur temps lors de l'ES2 montagneuse à Lousa et à nouveau le plus rapide sur le tracé de l'ES3 à Gois.

Après trois manches du championnat disputées sur l'asphalte et la neige, le WRC revient sur sa surface de prédilection au Portugal, la terre.

Basée à Matosinhos, près de Porto, cette quatrième épreuve propose des routes de terre rapides et techniques dans le centre et le nord du pays, poussiéreuses lors des premiers passages, cassantes et accidentées ensuite.

Vendredi, les pilotes devront encore parcourir une boucle de quatre spéciales sans assistance mécanique avant de terminer la journée par une super-spéciale en duel sur le circuit de rallycross de Lousada (nord).

