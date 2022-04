Les deux Sébastien, Ogier et Loeb, vont se retrouver au Portugal du 19 au 22 mai. ''Bienvenue au champion du monde de retour dans la Toyota Yaris pour le Rallye du Portugal", a annoncé lundi sur Twitter l'équipe du tenant du titre en championnat du monde (WRC). Vainqueur de son 8e titre mondial l'an passé, Ogier a décidé de ne faire que quelques rallyes cette saison, se concentrant sur sa reconversion comme pilote d'endurance et sa participation aux 24 Heures du Mans les 11 et 12 juin prochain.

Ogier revient à ses premiers amours

Quelques semaines avant d'aborder cette course mythique pour la première fois, Ogier reviendra donc à ses premiers amours au Rallye du Portugal, terre de sa toute première victoire dans l'élite mondiale en 2010 et épreuve qu'il a remportée cinq fois. La semaine dernière, c'est Loeb, pilote le plus titré en rallye avec neuf sacres, qui avait confirmé sa présence au Portugal avec M-Sport Ford.

En janvier, les deux Français avaient livré une lutte spectaculaire dans le sud-est français pour le Rallye Monte-Carlo, manche d'ouverture de la saison. Victime d'une crevaison le dernier jour, Ogier s'était finalement incliné face à Loeb, pour la 80e victoire du vétéran de 48 ans, vainqueur le plus âgé d'un rallye mondial. Avec sa victoire pour son unique rallye disputé, Loeb est actuellement 4e du classement général, à 49 points cependant du leader. Ogier est 8e.

