Le week-end est passé. Il a filé sans avoir eu la décence de ralentir le temps, laissant quelques moments grisants et un peu de nostalgie. Ces derniers jours, sur les bords des routes du Rallye Monte-Carlo ou sur les canapés postés devant les petits écrans, il y a eu l'excitation et l'admiration provoquées par Sébastien Loeb et Sébastien Ogier , deux joyaux du sport français et du sport tout court, plus grands pilotes de l'histoire de leur discipline pour un bon bout de temps encore. Mais en ce début de semaine, il n'y a déjà plus que des souvenirs.