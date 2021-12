Sébastien Loeb fera une réapparition en championnat WRC en participant au Rallye de Monte-Carlo du 20 au 23 janvier prochain, au volant d'une Ford Puma Hybrid 1. L'écurie a par ailleurs confirmé l'inscription pour toute la saison 2022 à bord d'une autre Ford Puma Hybrid 1 d'un deuxième Français, Adrien Fourmaux (26 ans), qui a été l'une des révélations de l'année 2021.

Loeb, 47 ans, neuf fois champion du monde WRC, a testé à plusieurs reprises ces dernières semaines la Ford Puma Hybrid 1. Sa dernière apparition en championnat WRC remontait au rallye de Turquie 2020 dont il avait pris la 3e place. Pour sa dernière aventure en WRC, Sébastien Loeb s'est associé à la copilote Isabelle Galmiche, membre de longue date de l'équipe gravel” de Sébastien Loeb.

Ad

WRC Et maintenant, qui pour succéder à Ogier ? 22/11/2021 À 23:20

Je pense que je peux encore être compétitif

"C'est agréable de travailler avec M-Sport, c'est une équipe très professionnelle et qui sait comment construire de bonnes voitures. Je suis heureux de travailler avec M-Sport maintenant", a expliqué le pilote alsacien. Depuis le début de ma carrière, je me suis battu contre Ford mais j'ai toujours su que Malcolm (Wilson) était quelqu'un de très impliqué dans l'équipe et passionné par le rallye, nous avons toujours eu une bonne relation. J’ai hâte de relever ce nouveau défi."

"J'aime ce que je fais, j'ai toujours aimé conduire, mais quand je participe à une épreuve du WRC, c'est une sensation extraordinaire, a-t-il ajouté. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, je pense que je peux encore être compétitif. Ok, le Monte-Carlo n'est peut-être pas l'épreuve la plus facile pour débuter avec une équipe car il peut y avoir des conditions délicates. Mais j'ai de bons souvenirs de ce rallye et il y a toujours une atmosphère incroyable autour du rallye."

Les trois derniers pilotes à avoir inscrit leur nom au palmarès du mythique Monte-Carlo seront donc au départ fin janvier: le Belge Thierry Neuville, sacré en 2020, le Français Sébastien Ogier, qui a décroché cette année son 8e titre de champion WRC et détient le record de succès dans la Principauté (huit succès étalés entre 2009 et 2021), ainsi que Sébastien Loeb, lui-même vainqueur sept fois de l'épreuve entre 2003 et 2013.

Sébastien Loeb (Citroën) avant le départ du Rallye Monte-Carlo 2015 Crédit: AFP

Rallye de Monza Ogier : "Ce drôle de sentiment de savoir que c'est fini" 21/11/2021 À 17:30