Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Pour Citroën, l'adage est vrai et encore plus cruel, puisque l'écurie, à la suite du départ de Sébastien Ogier - arrivé l'hiver dernier - a annoncé dans un communiqué "mettre un terme à son programme sportif WRC".

Citroën avait bâti son projet pour et autour d'Ogier, tout s'écroule désormais. La marque affirme qu'elle ne dispose plus de "pilote de premier rang disponible pour jouer un titre". Et visiblement, l'écurie n'avait pas prévu le désengagement de son pilote N°1 aussi rapidement : "C’est évidemment une situation que nous n’avons pas souhaitée mais nous n’envisagions pas la saison 2020 sans Sébastien", a précisé Linda Jackson, directrice de Citroën.

Le départ de Sébastien Ogier pourrait s'expliquer par des objectifs de fin de saison non remplis. Le Français - titré six fois d'affilé entre 2013 et 2018 - n'était pas parvenu cette saison à réitérer son succès et avait terminé troisième du championnat du monde. Le retrait de Citroën peut aussi s'expliquer par le retour de Peugeot, autre marque du Groupe PSA, en Championnat du monde d'endurance (WEC) lors de la saison 2022-2023, annoncé le 13 novembre.

Citroën affiche à son palmarès huit titres constructeurs en Championnat du monde des rallyes (2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012), neuf titres pilotes (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012), 102 victoires (un record) et 257 podiums. Présente en Mondial entre 1984 et 1986 puis lors de la grande majorité des années 2000 et 2010, Citroën avait fait son retour en WRC en 2017 après un an d'absence et pris la quatrième et dernière place au championnat des constructeurs cette année-là et la suivante. Sur cette dernière période, elle n'a gagné que six des quarante épreuves auxquelles elle a participé.