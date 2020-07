WRC - Le rallye d'Estonie, du 4 au 6 septembre, marquera le retour du championnat du monde WRC, actuellement dominé par Sébastien Ogier. La Turquie, l'Allemagne, l'Italie et le Japon seront également au programme.

Le Championnat du monde des rallyes (WRC), interrompu en mars par la pandémie de coronavirus, reprendra en Estonie du 4 au 6 septembre, ont annoncé jeudi le promoteur du WRC et la Fédération internationale de l'automobile (FIA). Le Rallye d'Italie, qui aurait dû se dérouler début juin en Sardaigne, est reprogrammé du 29 octobre au 1er novembre. Dans un premier temps reporté, le Rallye d'Argentine, initialement prévu fin avril, est par contre annulé.

Les Rallyes de Turquie (24-27 septembre), d'Allemagne (15-18 octobre) et du Japon (19-22 novembre) sont maintenus. Le championnat comprendra donc au moins huit manches, avec les trois (Monte-Carlo, Suède et Mexique) qui se sont déroulées avant la pandémie. "Les préparatifs battent maintenant leur plein tout en accordant la plus grande attention aux principales recommandations pour l'organisation de rassemblements de masse dans le contexte actuel de Covid-19", assure Yves Matton, directeur rallye de la FIA.

Par ailleurs, "le promoteur du WRC poursuit ses discussions déjà avancées avec le Rallye d'Ypres (2-4 octobre), dans le but de présenter prochainement la Belgique comme un autre pays hôte possible", est-il annoncé dans un communiqué. Des discussions sont également en cours avec la Fédération croate, est-il précisé. L'Estonie, dont est originaire le champion du monde en titre Ott Tänak, fait donc une entrée anticipée au calendrier du WRC, après avoir accueilli un événement promotionnel en 2019.

Le format de cette épreuve, disputée autour de Tartu, dans l'est du pays, sera raccourci, avec deux étapes seulement samedi et dimanche, au lieu de trois traditionnellement dès le vendredi. e Français Sébastien Ogier mène actuellement le classement des pilotes et son équipe Toyota celui des constructeurs.

Le calendrier remanié de la saison 2020:

4-6 septembre : Estonie

24-27 septembre : Turquie

15-18 octobre : Allemagne

29 octobre-1er novembre : Italie

19-22 novembre : Japon

