Le Français Sébastien Ogier partagera un volant chez Toyota avec le Finlandais Esapekka Lappi pour le championnat du monde des rallyes WRC en 2022, a annoncé jeudi le constructeur japonais. Les deux autres pilotes actuels de Toyota, le Britannique Elfyn Evans et le Finlandais Kalle Rovanperä, disputeront toutes les épreuves du championnat alors qu'Ogier et Lappi se partageront le volant d'une troisième voiture selon les courses.

Sébastien Ogier, 37 ans et 7 titres mondiaux en WRC à son actif, avait déjà indiqué qu'il souhaitait réduire sa participation l'an prochain. Il est actuellement en tête du championnat du monde des rallyes WRC avec sa Toyota à deux épreuves de la fin et pourrait donc remporter un 8e titre cette année. Titré quatre fois avec Volkswagen et deux fois avec Ford, le pilote français était arrivé chez Toyota en 2020 et avait remporté son 7e titre à l'issue d'une saison tronquée par la pandémie de Covid.

Ogier reste, pas Ingrassia

Le règlement du championnat va changer avec l'arrivée l'an prochain de voitures hybrides.

"Je suis très heureux d'avoir une équipe très forte pour 2022 à l'aube d'une nouvelle ère très excitante pour le WRC. C'est très bien qu'Elfyn et Kalle continuent avec nous pour se battre pour le titre", a souligné le patron de Toyota en WRC, le Finlandais Jari-Matti Latvala, dans un communiqué. "Je suis heureux de faire revenir Esapekka dans l'équipe. Il a déjà prouvé avec nous qu'il peut gagner", a-t-il ajouté. Lappi, 30 ans, a couru pour Toyota en 2017 et 2018 et a remporté le rallye de Finlande en 2017. Il a également piloté pour le constructeur japonais au rallye de Finlande le week-end dernier.

"Je serai heureux de pouvoir passer plus de temps avec ma famille après cette année mais, en même temps, je suis très heureux de pouvoir rester avec Toyota et d'avoir l'opportunité de participer à quelques rallyes l'an prochain", a indiqué pour sa part Sébastien Ogier. "Le calendrier des épreuves n'est pas encore fixé mais je ferai de mon mieux pour aider l'équipe à remporter le championnat du monde constructeurs et à développer la voiture", a ajouté le septuple champion du monde.

Sébastien Ogier devra toutefois faire sans son historique co-pilote Julien Ingrassia, qui met un terme à sa carrière. Il est remplacé par Benjamin Veillas , qui a déjà collaboré avec Ogier lors d'essais.

