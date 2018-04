Sébastien Loeb abandonne, Sébastien Ogier solidement en tête à la fin de la 1re journée

Le Français Sébastien Ogier (M-Sport Ford) occupait confortablement la tête à l'issue de la première journée du Tour de Corse, quatrième manche du Championnat du monde des rallyes, disputée vendredi au sud-ouest de Bastia.

Ogier, vainqueur des trois premières spéciales, devance le Belge Thierry Neuville (Hyundai), de 33.6 secondes et le Britannique Kris Meeke (Citroën), de 38.7 secondes. "On est très content, on a poussé fort toute la journée", s'est réjoui le pilote de 34 ans, soulignant "de très bonnes sensations avec la voiture".

Deux pilotes Toyota, l'Estonien Ott Tänak et le Finlandais Esapekka Lappi, qui s'est imposé dans la quatrième spéciale, complètent le Top 5. A près d'une minute et 30 secondes d'Ogier, le Norvégien Andreas Mikkelsen (Hyundai) pointe à une décevante 9e place, juste derrière le Finlandais Jari-Matti Latvala (Toyota).

Loeb dit stop dès la première journée

Nonuple champion du monde, le Français Sébastien Loeb (Citroën) a abandonné tout espoir de victoire après avoir subi un accident dès l'entame de la deuxième spéciale et repartira samedi en WRC2. Sortis de la route à faible vitesse, en évitant de peu un arbre, son copilote monégasque Daniel Elena et lui-même ont pu quitter sans dommage leur véhicule, tombé dans un fossé.

Classement à l'issue de la 1re journée vendredi (ES1-ES4)

1. Sébastien Ogier-Julien Ingrassia (FRA/Ford Fiesta) 1h19:39.0

2. Thierry Neuville-Nicolas Gilsoul (BEL/Hyundai i20) 33.6

3. Kris Meeke-Paul Nagle (GBR-IRL/Citroën C3) à 38.7

4. Ott Tänak-Martin Järveoja (EST/Toyota Yaris) 44.2

5. Esapekka Lappi-Janne Ferm (FIN/Toyota Yaris) 1:13.5

6. Elfyn Evans-Phil Mills (GBR/Ford Fiesta) 1:13.8

7. Dani Sordo-Carlos del Barrio (ESP/Hyundai i20) 1:14.4

8. Jari-Matti Latvala-Miikka Anttila (FIN/Toyota Yaris) 1:25.0

9. Andreas Mikkelsen-Anders Jaeger (NOR/Hyundai i20) 1:29.2

10. Bryan Bouffier-Xavier Panseri (FRA/Ford Fiesta) 1:44.8

11. Jan Kopecky-Pavel Dresler (CZE/Skoda Fabia R5) 4:28.0 (1er WRC2)

Meilleurs temps dans les épreuves spéciales : Ogier (ES1, ES2, ES3), Lappi (ES4)

Abandon : Sébastien Loeb-Daniel Elena (FRA-MON/Citroën C3), sortie de route dans l'ES2