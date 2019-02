WRC : Sebastian Loeb participera au Tour de Corse

Sébastien Loeb sera de la partie au Tour de Corse (28 - 31 mars) avec Hyundai. Le Français sera aux côtés Thierry Neuville et Dani Sordo. Loeb et Sordo, très rapides sur asphalte, ont donc été préférés au Norvégien Andreas Mikkelsen, qui devait initialement disputer la saison complète, "dans le but d'augmenter les possibilités de podium". L'équipe veut ainsi maximiser ses chances d'obtenir en fin de saison un premier titre chez les constructeurs, alors que Mikkelsen, 6e seulement chez les pilotes l'an dernier, peine à convaincre (abandon au Monte-Carlo, 4e place en Suède cette année).

Comme prévu, Neuville, Mikkelsen et Sordo seront alignés avant cela au Mexique, 3e manche du Championnat du monde des rallyes (WRC), du 7 au 10 mars. Au classement des constructeurs après deux manches, Hyundai est 2e à un point de Toyota. Chez les pilotes, l'Estonien Ott Tänak (Toyota) mène devant Neuville, à 7 longueurs, et le Français Sébastien Ogier (Citroën), à 16 unités.