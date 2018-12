WRC : Sébastien Loeb s'engage avec Hyundai pour six rallyes en 2019

Il n'en avait pas terminé. Surprenant vainqueur du rallye de Catalogne fin octobre, son premier succès depuis 2013, Sébastien Loeb poursuivra sa folle histoire d'amour avec le WRC en 2019, mais aussi en 2020. Et loin de PSA puisque l'homme aux neuf titres de champion du monde des rallyes a rejoint... Hyundai ! Le constructeur coréen a annoncé la nouvelle jeudi en précisant que le légendaire pilote alsacien âgé de 44 ans s'alignera au départ de six courses l'an prochain.

Ce surprenant partenariat doit débuter à Monte-Carlo, du 24 au 27 janvier prochain. Un doute subsiste néanmoins puisque Loeb est engagé sur le Dakar avec l'objectif de s'imposer à Lima, le 17 janvier. Le Français n'aurait alors qu'une petite semaine pour se remettre de ses émotions péruviennes au volant d'un Peugeot 3008 DKR pour ce qui constituera le dernier chapitre du glorieux ouvrage écrit avec le groupe PSA.

Vainqueur de ses neuf titres mondiaux dans le baquet d'une Citroën, Loeb a expliqué sur Instagram les raisons qui l'ont conduit à changer de crèmerie. "Après la décision de Peugeot Sport de se retirer du rallycross et le retrait d’un sponsor majeur de Citroën Racing ne leur permettant pas de pouvoir aligner une 3e voiture en WRC, plus aucune option s’offrait à moi avec le groupe PSA et j’ai donc dû rapidement rebondir pour rester dans la course, a-t-il indiqué sur le réseau social. Il était hors de question pour moi de prendre ma retraite sportive et ma soif de victoire et de nouveaux challenges étant toujours intacte, je n’ai pas pu refuser la proposition de Hyundai Motorsport, avec 6 manches en WRC en 2019 et peut-être d’autres défis tout aussi passionnants à venir !"

Pour Loeb, l'objectif est clair : enrichir son impressionnant palmarès. "Leur projet m’a séduit, avec une équipe et une voiture qui me permettront, j’en suis certain, de pouvoir me battre aux avant-postes et de tenter d’aller chercher une 80e victoire en WRC avec Daniel Elena", a poursuivi celui qui n'a pas manqué de saluer ceux avec qui il atteint les sommets chez PSA. "C’est avec une immense émotion qu’il a fallu dire au revoir à toutes les équipes de Citroën Racing et de Peugeot Sport avec qui j’ai construit ma carrière et grâce à qui, je suis devenu le pilote et l’homme que je suis aujourd’hui." Une page se tourne, mais l'histoire continue, pour le plus grand plaisir de tous les amateurs de sport.