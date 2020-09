Sébastien Ogier veut remettre le couvert. Ce vendredi, le pilote français a confirmé qu'il souhaitait prolonger son contrat d'une année avec l'équipe Toyota. "Je sens que je suis prêt à m'arrêter et à faire quelque chose d'autre car j'ai vraiment apprécié la pause mais, en même temps, je ne veux pas m'arrêter sur une saison aussi bizarre et raccourcie", a expliqué le sextuple champion du monde, lors d'une conférence de presse avant le Rallye d'Estonie, quatrième manche sur sept du WRC 2020 et première depuis mi-mars après la crise du coronavirus.