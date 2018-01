Adieu 2017 !

Il y a eu de l'action du début à la fin lors de cette saison 2017 du Championnat du monde de supertourisme FIA WTCC. Voici un rappel de ce qui s'est passé sur et en-dehors de la piste.

PLUS DE TOURS, PLUS DE POINTS POUR LA COURSE PRINCIPALE :La seconde manche, la Course Principale, était cette année plus longue et offrait plus de points selon le barème suivant : 1=30 points ; 2=23; 3=19; 4=16; 5=13; 6=10; 7=7; 8=4; 9=2; 10=1.



ET PLUS DE POINTS POUR LE WTCC MAC3 :Les vainqueur du Manufacturers Against the Clock, l'exercice contre-la-montre inspiré du Tour de France, était également mieux récompensé avec 12 points pour une victoire, quatre points de plus que pour le deuxième. Le Team Volvo Polestar a décroché sept victoires face au Team Honda, trois.



DES CIRCUIT DE RENOM DE RETOUR AU CALENDRIER :Les pistes légendaires de Macao et de Monza ont fait leur retour au calendrier du WTCC pour 2017, alors que le tout nouveau Ningbo International Speedpark est devenu la nouvelle étape de la Course WTCC de Chine.



UN JOKER POUR PIMENTER LES COURSES :La réglementation sportive du WTCC a introduit cette saison les tours "jokers" inspirés du Championnat du monde de rallycross de la FIA, avec une première tenue lors de la Course WTCC du Portugal dans les rues de Vila Real en juin. Le tour joker permet aux pilotes de prendre un tronçon alternatif à la fois lors de la Course d'Ouverture et la Course Principale. Mais il ne peut pas être pris avant le troisième tour d'une course et sa mise en place était sujette à une inspection complète d'une commission de sécurité.



EN TERMES DE STATISTIQUES :Pour souligner l'aspect remarquablement ouvert de la saison 2017, 10 pilotes ont remporté des courses avec Mehdi Bennani, Tom Chilton, Esteban Guerrieri et Norbert Michelisz ayant chacun décroché trois victoires. Guerrieri a lui signé plus de meilleurs tours que n'importe quel pilote. Tout comme Rob Huff, il a remporté le TAG Heuer Best Lap Trophy à trois reprises. De son côté, Bennani a mené 40 tours, le record, devant Monteiro et ses 36 tours menés.



DE NOMBREUX CHANGEMENTS CHEZ VOLVO POLESTAR :Polestar Cyan Racing a recruté Nicky Catsburg et Néstor Girolami et son pilote d'usine de longue date Thed Björk, et a également enrôlé Yvan Muller, le quadruple Champion du monde, qui avait stoppé ses activités de pilote à temps plein à la fin de 2016. Muller a été recruté principalement en tant que conseiller sportif mais a également pris part à de nombreuses séances d'essai avant un retour remarqué pour la finale de la saison à la place de Girolami.



DU MOUVEMENT CHEZ HONDA :Alors que Norbert Michelisz est demeuré pilote d'usine chez Honda, Rob Huff est passé chez l'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport pour 2017, Ryo Michigami ayant été recruté pour piloter la troisième Civic WTCC pour une saison complète après avoir disputé sa manche à domicile en 2016. Tiago Monteiro menait au classement du championnat pour Honda après 12 courses avant qu'une blessure suite à un accident en test ne le force à déclarer forfait pour le reste de la saison. Gabriele Tarquini l'a remplacé en Chine avant qu'Esteban Guerrieri ne récupère son volant pour les trois dernières épreuves de l'année. Dans le même temps, Zsolt David Szabo rejoignait son compatriote hongrois Daniel Nagy au sein de l'équipe privée Honda du Zengo Motorsport en juillet, remplaçant Aurélien Panis.



RC POUR LADA :L'équipe LADA a été menée par le RC Motorsport en 2017, avec une belle équipe de pilote qui incluait Yann Ehrlacher, le neveu du quadruple champion WTCC Yvan Muller, et le pilote américain Kevin Gleason, alors que Filipe de Souza, Manuel Fernandes et Mak Ka Lok ont effectué quelques apparitions pour l'équipe.



LE DRAPEAU FRANÇAIS AU TOP :Le Sébastien Loeb Racing a une nouvelle fois fait confiance à Mehdi Bennani et Tom Chilton, et a recruté John Filippi pour former son trio pour 2017. Un trio devenu quatuor à Macao lorsque Ma Qing Hua effectuait son retour en WTCC au volant d'une quatrième Citroën C-Elysée.



EN MODE CRUZE :Le Campos Racing et le ROAL Motorsport ont encore connu des succès avec la Chevrolet RML Cruze TC1. Esteban Guerrieri a décroché deux victoires pour l'équipe Campos, basée à Barcelone, alors que Tom Coronel a mené un course (Maroc) et décroché un podium (Macao) pour l'équipe italienne de Roberto Ravaglia. Po Wah Wong et Kin Pong Clerebold Chan ont également intégré l'équipe Campos Racing à Macao.