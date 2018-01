Ardusso n’exclut pas une pige en WTCR

Le champion du Super TC2000 argentin Facundo Ardusso envisage une pige en FIA World Touring Car Cup lorsque le WTCR visitera son Argentine natale en août, s'il reçoit une invitation pour cela.

Alors que les concurrents du WTCR seront réduits à 26 voitures lors de la saison inaugurale, il existe une règle admettant deux wildcards pour chaque course, ce qui ouvre la voie à des pilotes comme Ardusso pour potentiellement recevoir une invitation à courir.



Avec un programme chargé de compétitions nationales prévu en 2018, la seule opportunité pour Ardusso de démontrer son talent en WTCR serait lors de l'épreuve de Termas de Rio Hondo les 4 et 5 août, qui ne présente aucun clash avec son programme titanesque de 28 week-ends de course, sa priorité à court terme.



"J'aimerais vraiment tester une voiture de WTCR, et ma combinaison est propre et je suis prêt si une chance se présente",a commenté Ardusso."Le WTCR se développe mais je ne peux y penser seulement que pour le long terme car je vais courir durant 28 week-ends dans mon pays cette année, ce n'est donc pas quelque chose pour le court terme. Mais une pige à Termas, si je suis invité, c'est quelque chose que je considèrerais car cela ne clashe pas avec mes autres engagements".



Le WTCR 2018 débutera les 7 et 8 avril sur le Circuit Moulay El Hassan à Marrakech.