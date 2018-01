DG Sport Compétition vise une place en WTCR

L'équipe DG Sport Compétition vise un engagement de deux voitures dans le championnat inaugural de la World Touring Car Cup, qui débutera à Marrakech début avril.

L'équipe de pointe belge a connu de nombreux succès par le passé en TCR, et travaille aujourd'hui à finaliser ses plans pour engager deux Peugeot 308 TCR dans la série dont la promotion est assurée par Eurosport Events, et qui remplace le FIA World Touring Car Championship.



"Je suis très confiant dans le potentiel de la nouvelle voiture produite par Peugeot Sport et je suis sûr que nous serons en mesure d'annoncer nos pilotes assez rapidement",a indiqué Christian Jupsin, le Team Manager de DG Sport Competition."Il est clair que la visibilité et les retours pour les sponsors et les partenaires seront plus importants avec le FIA World Touring Car, ce qui nous aidera certainement à finaliser le projet".



DG Sport Compétition espère recruter deux "pilotes rapides" pour occuper ses deux sièges vacants, alors que l'équipe travaille à rassembler le budget nécessaire pour ce projet. Et il s'agirait d'une option intéressante pour cette équipe ayant porté Mato Homola à trois pole positions et deux deuxièmes places en TCR International en 2017, alors que Aurélien Comte a remporté le TCR Europe Trophy au volant d'une Peugeot 308 Racing Cup engagée par DG Sport.