Guerrieri le plus rapide de tous en WTCC en 2017

Esteban Guerrieri a été le pilote le plus rapide du Championnat du monde de supertourisme FIA WTCC – sur la base des meilleurs tours signés cette saison.

Guerrieri a signé quatre meilleurs tours en 2017, et a également remporté le TAG Heuer Best Lap Trophy – décerné au pilote ayant signé le meilleur tour sur l'ensemble des deux courses d'un week-end – à trois occasions. Le pilote argentin s'est montré le plus rapide par trois fois sous les couleurs du Campos Racing, et le plus rapide une fois pour le Castrol Honda World Touring World Touring Car Team.

Le Champion du monde Thed Björk, son équipier du Polestar Cyan Racing, Nicky Catsburg, et le pensionnaire du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Rob Huff, ont tous terminé l'année avec trois meilleurs tours. Tom Chilton s'est montré le plus rapide à deux reprises pour le Sébastien Loeb Racing, alors que Mehdi Bennani, Ma Qing Hua, Norbert Michelisz et Daniel Nagy ont chacun signé un meilleur tour durant cette année.

A part Guerrieri, Björk, Catsburg, Chilton et Huff se sont également vus décerner le TAG Heuer Best Lap Trophy, remportant une montre TAG Heuer pour leurs efforts.