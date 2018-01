La Honda WTCR prête pour un roulage de 24 heures

La Honda Civic Type R TCR taillée pour la FIA World Touring Car Cup effectuera ses débuts en course à Dubaï ce week-end.

RKC/TGM Motorsport, la première structure cliente à avoir pris possession de la voiture, dispute l manche d'ouverture des 24H Series.



David Drinkwater, Tom Gannon, Umair Khan et l'ancien pilote officiel Honda en Championnat britannique de Supertourisme (BTCC), James Kaye, rejoindra le directeur d'équipe Ricky Coomber au volant de la Civic Type R TCR, l'une des 15 voitures de TCR qui au départ du double tour d'horloge du Moyen Orient.



La nouvelle Civic Type R TCR, basée sur la dernière évolution de la version route de la Civic Type R, est l'un des 25 modèles construits par JAS Motorsport en Italie. Elle a été dévoilée en octobre et a suivi un programme important de test en Europe. L'ancienne version de la voiture a décroché 13 titres majeurs en 2016, et 16 au total.



Le WTCR 2018 s'élancera sur le Circuit Moulay El Hassan à Marrakech, au Maroc, les 7 et 8 avril. La nouvelle discipline proposera un total de dix épreuves sur quatre continents avec une finale programmée à Macao du 15 au 18 novembre.