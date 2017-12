La saison héroïque de Michelisz le place en tête des sondages

Le vice-champion du monde des voitures de tourisme de la FIA WTCC, Norbert Michelisz, est arrivé en tête d'un prestigieux sondage en ligne.

Le pilote de l'équipe Castrol Honda World Touring Car a été classé premier des 30 meilleurs pilotes de TouringCarTimes.com en 2017, en battant de justesse le pilore des Supercars Scott McLaughlin.



Le champion du WTCC Thed Björk s'est classé quatrième avec Esteban Guerrieri cinquième à l'issue de sa première saison complète de WTCC, tandis que Tiago Monteiro a reçu une mention spéciale après sa saison stoppée par une blessure, qui l'a rendu inéligible pour ce classement.



Expliquant sa décision, TouringCarTimes.com a déclaré : "En tête de notre liste pour 2017, on retrouve la superstar hongroise Norbert Michelisz. Il s'agissait d'un classement serré entre le pilote Honda et le pilote Supercars McLaughlin, mais les défis incroyables que Michelisz a surmontés cette année ont été cruciaux pour nous. Promu pilote de pointe chez Honda après le gros accident de son coéquipier, Michelisz était déjà revenu au championnat après un départ difficile et est revenu sur les Volvo course après course. Bien que le titre soit allé dans l'escarcelle de Thed Björk, Michelisz aurait pu être champion sans les erreurs commises par son équipe en fin de saison, avec trois pole positions et trois victoires en course. "



Mattias Ekström, Shane van Gisbergen et l'ex-champion du WTCC, José María López et Yvan Muller, ont été les lauréats du sondage TouringCarTimes.com. Cliquezicipour voir les 30 meilleurs pilotes de 2017 de TouringCarTimes.com.