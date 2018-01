La Volkswagen Golf se montre en vue du WTCR 2018

Titrée en 2017, la Volkswagen Golf GTI TCR aura un nouveau look lorsqu'elle prendra la piste en 2018, avec une face avant revue pour reprendre l'apparence de sa version route.

Présentée au public lors de l'Essen Motor Show en Allemagne le mois dernier, la nouvelle version de la Golf GTI TCR sera prête pour être livrée aux équipes clientes au cours du mois de janvier en vue de la saison inaugurale du FIA World Touring Car Cup TCR qui s'élancera au Maroc les 7 et 8 avril.



Sven Meets, le directeur de la compétition chez Volkswagen, a expliqué le changement de design :"Le nouveau look de la Golf GTI TCR résulte d'une collaboration étroite avec Volkswagen Design. Cela nous aide à souligner à quel point une relation étroite existe entre le modèle de production et sa version course. Par exemple, le moteur vient directement de la production et n'a requis que des ajustements minimes pour la compétition. C'est la preuve que la Golf GTI offre une base parfaite pour nos voitures de compétition client".



La Golf GTI TCR a connu de nombreux succès en 2017. Le Français Jean-Karl Vernay a remporté le titre pilotes en TCR International Series, Kantadhee Kusiri a remporté la couronne en TCR Asia, Francisco Abreu a dominé le TCR Iberico, alors que la Golf GTI TCR a été nommé modèle de l'année en TCR International.