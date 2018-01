Le RACB place sa jeune star Dupont en WTCR

La fédération belge du sport automobile, le RACB, a désigné le nouveau championnat FIA World Touring Car Cup (WTCR) comme l'ultime étape de développement pour son jeune pilote, et jeune star de la discipline, Denis Dupont.

Dupont, 25 ans, fait partie du RACB National Team depuis 2016 et a impressionné lors de ses apparitions sur des épreuves TCR la saison dernière.



Il disputera les dix épreuves du WTCR au volant d'une Audi RS3 LMS alignée par l'équipe belge du Comtoyou Racing, et ce dès l'ouverture de la saison lors de la FIA WTCR Course du Maroc à Marrakech les 7 et 8 avril.



S'exprimant à l'occasion du lancement de la RACB National Team à Bruxelles, François Ribeiro, directeur d'Eurosport Events, le promoteur du WTCR, a déclaré :"Nous sommes très heureux d'accueillir Denis Dupont dans la FIA World Touring Car Cup pour ce que nous espérons sera le départ d'une aventure excitante et pleine de succès. Denis sera confronté à un peloton très compétitif et je n'ai aucun doute que le WTCR sera un bon endroit pour laisser aux jeunes talents l'opportunité de montrer leurs aptitudes"



Au sujet du soutien du RACB, Ribeiro a ajouté :"Cela en dit long sur la volonté et l'ambition d'une fédération nationale de soutenir un jeune pilote, y compris financièrement, pour lui permettre de courir à un niveau international et le RACB doit être applaudi pour ce fantastique niveau d'implication. Nous nous réjouissons également de travailler avec le Comtoyou Racing, une des structures phare du TCR International Series, avec une belle réputation de succès".



Geoffroy Theunis, le manager de la RACB National Team, a déclaré :"Nous sommes heureux que Denis puisse courir dans le tout nouveau FIA WTCR. C'est un grand challenge pour le RACB National Team de pouvoir aligner une voiture rouge, jaune et noir dans un championnat du monde aussi disputé que celui-ci".



Denis Dupont, la recrue du RACB, a pour sa part confié :"Je ne pourrai jamais montrer suffisamment ma gratitude pour cette opportunité exceptionnelle que le RACB et le Comtoyou m'offrent. Je ferai partie de cette série en plein développement, disposerait de davantage de temps de roulage que jamais auparavant au volant d'une Audi RS3 LMS du Comtoyou Racing, qui est évidemment très performante. Bien sûr, je ne connais presque aucun des circuits mais j'aurai tellement d'opportunités de montrer ma valeur et j'espère grimper sur le podium à plusieurs reprises".



Jean-Pierre Baert, le directeur du Comtoyou Racing, a confirmé que son équipe prévoit d'aligner d'autres concurrents aux côtés de Dupont et révèlera son effectif complet en WTCR dans peu de temps.



Parmi d'autres bénéficiaires du RACB National Team, on citera le pilote du WRC Thierry Neuville et le pilote McLaren en Formule 1, Stoffel Vandoorne. Tous les engagements en WTCR restent sujets à l'approbation de la FIA.