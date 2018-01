Le temps de piste maximisé avec le WTCR

Les pilotes pourront couvrir le nombre de 1574 km au cours de la première saison de la FIA World Touring Car Cup.

Avec trois courses pour chacun des 10 meetings au programme, pour chaque course disputée dans son intégralité et supposant qu'un pilote parcoure tous les tours prévus, il aura ainsi couvert 312 tours pour une distance de 1574,395 km.



Un chiffre à ajouter aux autres temps de pistes pour chaque meeting de WTCR, à savoir deux séances d'essais libres de 45 minutes, et deux séances qualificatives.