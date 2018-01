Le WTCC : 2005-2015 en chiffres

Avec une promotion assurée par Eurosport Events, sous l'égide de la FIA, le Championnat du monde de Supertourisme FIA WTCC a disputé 13 saisons pleines d'action de 2005 à 2017. En vue du renouveau de la série sous l'appellation World Touring Car Cup (WTCR) à partir de 2018, où Eurosport Events et la FIA joigneront une nouvelle fois leurs forces, voici un récapitulatif de certains chiffres clés.

39 :Un total de 39 pilotes ont remporté des courses de WTCC entre 2005 et 2017. Dirk Müller était le premier vainqueur, Esteban Guerrieri le dernier.



15 :Ces 39 pilotes ont représenté 15 pays, la Grande-Bretagne constituant le pays le plus primé avec 61 victoires.



5 :Cinq anciens pilotes de Formule 1 ont remporté des courses en WTCC durant cette période.



293 :Monza en Italie a accueilli la première course WTCC de la nouvelle ère en avril 2005, alors que 292 courses plus tard, ce fut au tour de Losail d'accueillir la dernière course WTCC le 1erdécembre 2017.



26 :Avec l'arrivée du Losail International Circuit du Qatar, 26 pays ont accueilli des manches du WTCC entre 2005 et 2017.



5 :Cinq circuits urbains ont intégré le calendrier du WTCC au cours de ces 13 dernières années.



48 :Yvan Muller a remporté plus de courses que n'importe quel pilote avec 48 victoires. La légende française a également remporté détient également le record de titre (quatre), de poles (29), de meilleurs tours (38) et a mené le plus grand nombre de tours (517), faisant de lui le pilote au palmarès le plus prestigieux de toute l'histoire du WTCC.



16 :Pepe Oriola est devenu le plus jeune pilote de WTCC au Brésil en 2011 à l'âge de 16 ans, huit mois et 11 jours. Sa victoire au Maroc deux ans plus tard ont fait de lui le plus jeune vainqueur à l'âge de 18 ans, huit mois et 29 jours.



2,760 :Avec ses 25'378 km, la Nordschleife du Nürburgring fut la piste de WTCC la plus longue, alors que Pau fut la plus courte avec ses 2,760 km.



2 :Les quatre sorties en WTCC de Sabine Schmitz se sont soldées par deux points, qui ont fait d'elle la seule femme à marquer des points en championnat du monde.