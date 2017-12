Les champions WTCC 2017

Thed Björk, le Polestar Cyan Racing, Tom Chilton et le Sébastien Loeb Racing sont les grands vainqueurs alors que le rideau s'est baissé sur le Championnat du monde de supertourisme FIA WTCC en 2017. Voici un rapide rappel.

Thed Björk

Qu'a-t-il fait ?Il a remporté le titre pilotes en Championnat du monde de supertourisme FIA WTCC avec deux victoires, une pole et trois meilleurs tours.



Qu'a-t-il dit ?"Devenir le premier pilote suédois Champion du monde en circuit est quelque chose dont j'ai rêvé depuis que j'ai commencé à courir. C'est de loin le meilleur moment de ma carrière en compétition et je remercie vivement toutes les personnes dans l'équipe, ils sont autant champions que je ne le suis".



Polestar Cyan Racing

A Battu Honda pour le titre constructeurs en Championnat du monde de Supertourisme FIA WTCC grâce aux victoires de Björk, Nicky Catsburg et Néstor Girolami, et sept victoires à l'exercice du Manufacturers Against the Clock.



Alexander Murdzevski Schevdin, directeur de la compétition chez Polestar : "Nous sommes arrivés dans le championnat l'an passé avec un plan sur cinq ans pour devenir champions du monde. Nous l'avons fait en deux ans seulement. Nous avons dépassé toutes nos attentes et nos objectifs cette saison. Thed Björk a fait un travail incroyable et il mérite son titre de champion. L'équipe a passé des milliers et des milliers d'heures pour aller chercher le titre mondial, je ne pourrai jamais les remercier suffisamment. C'est le moment le plus glorieux de l'histoire de notre équipe, et je suis tellement fier de pouvoir dire que nous sommes les champions du monde".



Tom Chilton

Avec six victoires, le Britannique a décroché le WTCC Trophy pour les pilotes indépendants lors d'une finale à trois pleine de suspense au Qatar.



"C'est un rêve qui devient réalité. Les pilotes WTCC font partie des meilleurs au monde et nous nous sommes poussés tous au plus haut. Je suis ravi de cette troisième place au général, le meilleur pour un pilote indépendant lors de l'ère TC1, et de remporter le WTCC Trophy. Je suis incroyablement fier de mon équipe, le Sébastien Loeb Racing, et très reconnaissant envers mon sponsor AJ Gallagher, pour m'avoir mis en position d'aller chercher le meilleur".



Sébastien Loeb Racing

A décroché deux titres successifs dans le WTCC Trophy. Mehdi Bennani et Tom Chilton ont été les deux fers de lance de la structure française, alors que John Filippi et Ma Qing Hua ont également couru pour l'équipe dont le copriétaire est le nonuple champion du monde des rallyes, Sébastien Loeb.