Les circuits du WTCR en 2018

Neuf meetings composent pour l'instant le calendrier provisoire du FIA World Touring Car Cup (WTCR) pour 2018. Voici une courte présentation de chacun d'entre eux.

Circuit Moulay El Hassan (Marrakech), 7-8 avril :Transformé de circuit urbain à une piste semi permanente en 2016, le Circuit Moulay El Hassan est situé au cœur du quartier des hôtels de Marrakech. Construit selon les standards de Grade II de la FIA, le tracé est l'œuvre du célèbre cabinet d'architecture Hermann Tilke et offre une vue imprenable sur les montagnes de l'Atlas et sur les murs de la cité de Marrakech. Mais avec un développement relativement réduit de 2,971 km (après avoir compté 4,545 km dans sa version précédente) et un enchaînement de virages réduits et bordés par les murs, les pilotes du WTCR n'auront pas vraiment le loisir de profiter du paysage. La star marocaine, Mehdi Bennani, attire toujours une foule nombreuse et passionnée.



Hungaroring, 28-29 avril :Situé à moins de 20 km au nord-est de Budapest, le Hungaroring est connu pour avoir accueilli le premier Grand Prix de Formule 1 derrière le rideau de fer en 1986. Toujours présent au calendrier de la F1 depuis, le Hungaroring est également devenu une étape populaire des courses de supertourisme, surtout depuis l'émergence de Norbert Michelisz en tant que héros local et surtout après sa victoire en 2015. Resurfacé en 2016 avec des bordures modifiées, la piste alterne des virages serrés et des courbes rapides alors que sa localisation dans la vallée lui offre une belle descente avant une remontée à haute vitesse dans le virage numéro 4.



Nürburgring Nordschleife, 10-12 mai :L'étape allemand du WTCR offre un challenge comme aucun autre avec un tour dément de 25,378 km, 64 virages époustouflants et temps toujours très changeant au cœur des montagnes de l'Eifel. Inauguré en 1927, et étape régulière du Grand Prix d'Allemagne jusqu'à l'accident ayant failli être fatal à Niki Lauda en 1976, la Nordschleife du Nürburgring a rejoint le calendrier du WTCC de 2015 à 2017 dans le cadre du week-end des 24 Heures du Nürburgring. Le circuit a régulièrement offert des courses pleines d'émotions et des performances de tout premier ordre notamment de José Maria Lopez, double vainqueur en 2016 lorsque les pilotes de la Coupe d'Europe de Supertourisme (ETCC) ont rejoint leurs homologues du WTCC sur la piste, sur des grilles séparées.



Circuit Zandvoort, 19-21 mai :L'étape la plus au nord du calendrier 2018, l'introduction de Zandvoort au calendrier du WTCR pour un festival de compétitions TCR, ramène le supertourisme aux Pays-Bas pour la première fois depuis 2007. Et le timing ne pouvait pas être meilleur puisque 2017 marquera le 70eanniversaire du circuit. Théâtre auparavant du Grand Prix des Pays-Bas, les racines du sport automobile du circuit de Zandvoort remontent même à 1939 lorsqu'une course en ville a été organisée dans cette ville de bord de mer. Ce fut la catalyse dont avait besoin le maire pour investir dans une piste permanente, dont la construction a débuté après la Seconde Guerre Mondiale.



Circuito Internacional de Vila Real, 23-24 juin :Un circuit qui respire l'histoire et les intrigues. La compétition a fait son apparition sur les routes à flanc de colline de Vila Real en 1931, lorsque Gaspar Sameiro et Ercilio Barbosa ont remporté la première course sur le tracé de 7,150 km au volant d'une Ford Model A. Des critères de sécurité et de budget ont fait que les courses s'y sont tenues d manière irrégulière jusqu'à l'arrivée du WTCC en 2015, pour ce qui constituait la première course de championnat du monde disputée à Vila Real. Le tracé de 4,785 km présente aujourd'hui un cocktail de virages, de montées et de descentes. Si des chicanes ont été installées pour des raisons de sécurité, le spectacle demeure inaltéré avec des vitesses avoisinant les 240 km/h dans la dernière portion en descente.



Circuito Termas de Rio Hondo, 4-5 août :Le Circuito Termas de Rio Hondo, situé près de la ville du même nom, fut construit en 2007 mais a connu une refonte complète en 2012 sous la houlette du designer italien Jarno Zaffelli. Ayant accueilli la manche argentine du WTCC depuis cinq saisons (le héros local José Maria Lopez a décroché autant de victoires), la piste, qui accueillera le WTCR début août, offre de belles vitesses de pointe et des opportunités de dépassements. Situé dans la région argentine de Santiago del Estero, à 1'800 km au nord de la capitale Buenos Aires, le Circuito Termas de Rio Hondo accueille chaque saison le MotoGP, et compte également un musée.



Ningbo International Speedpark, 29-30 septembre :Situé à Chunxiao, dans la zone à forte expansion de Beilun près de Ningbo – un port important et une cité industrielle comptant une population de plus de sept millions – dans la province de Zheijang, la piste s'est ouverte pour la première fois pour la Course WTCC de Chine en octobre 2017 après une année de travaux de construction pour un coût de 950 millions CNY (122 millions d'euros). Près de 500 personnes ont été impliquées dans le processus visant à faire d'un terrain vague un circuit de tout premier plan, construit selon les normes Grade II de la FIA et de la FIM. Il se parcourt dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, présente une largeur comprise entre 12 et 18 mètres et compte 22 virages.



Suzuka International Racing Course, 27-28 octobre :Le Japon a accueilli des courses de supertourisme depuis 2008, et il en ira de même en 2018 avec la première saison du FIA World Touring Car Cup qui se produira à Suzuka fin octobre, alors que la finale de la Super Formula se joindra également à l'affiche. Géré par Mobilityland, la même structure détenue par Honda et déjà derrière le Twin Ring Motegi – théâtre de la Course WTCC du Japon pendant trois saisons -, Suzuka présente un caractère unique et un challenge de tout premier ordre pour les pilotes grâce à sa grande variété de virages. Ouvert initialement en tant que piste d'essai pour Honda en 1962, Suzuka a accueilli son premier Grand Prix du Japon en 1987.



Circuito da Guia (Macao, en photo, 15-18 novembre) : Le Circuito da Guia de Macao et ses 6,120 km présente des virages serrés et étroits et des longues et larges lignes droites et des courbes rapides – en plus de changements de dénivelés -, qui créent l'un des circuits urbains les plus exigeants et spectaculaires dans le monde. Des courses de supertourisme ont été disputées dans cette Région administrative spéciale de la République de Chine depuis plus d'un demi-siècle, le fameux Circuito da Guia ayant été emprunté pour la première fois en 1972. Ayant accueilli à nouveau le WTCC dans ses rues en novembre dernier pour l'avant-dernière manche du championnat 2017, où Rob Huff a porté son record de victoires à neuf sur ce tracé, Macao accueillera la finale de la saison 2018.



Une épreuve additionnelle sera ajoutée au calendrier soit les 21-22 juillet ou les 6-7 octobre, sujet à validation.