Les médias du WTCC élisent la… Citroën C-Elysée comme meilleure voiture

Elle a remporté pas moins de 57 courses, a aidé José Maria Lopez a décroché trois titres consécutifs en WTCC, et a assuré trois titres constructeur à la marque française.

Aujourd'hui, la Citroën C-Elysée a également été élue meilleure voiture de l'histoire du WTCC par un panel de média.



Représentant 18 pays, les journalistes ont été sollicités pour donner leurs trois meilleures voitures de la période 2005-2017, disputée sous la promotion d'Eurosport Events, les points étant calculés sur une base de 3-2-1.



La Citroën C-Elysée WTCC a décroché une double victoire dès son premier meeting en 2014, a également enregistré 32 poles et 54 meilleurs tours. Elle a également mené 628 tours, alors que Mehdi Bennani et Tom Chilton ont remporté le WTCC Trophy pour les pilotes indépendants en 2016 et 2017, respectivement.



La Chevrolet Cruze 1,6T arrive deuxième du classement avec 46 points, la BMW 318si enregistre 25 points devant la SEAT Leon, 13 points. Les autres voitures ayant marqué des points sont : la Honda Civic, l'Alfa Roméo 156 et la Chevrolet Cruze RML Cruze TC1.



Rendez-vous sur le site FIAWTCC.com dimanche pour découvrir quel circuit a été élu le meilleur de l'histoire de la série par les médias.