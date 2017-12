Les médias élisent Macao le terrible comme meilleur circuit du WTCC

Le Circuito da Guia de Macao est le meilleur circuit du Championnat du monde de supertourisme FIA WTCC selon un panel de médias représentant 18 pays.

Les journalistes ont été sollicités pour donner leurs trois meilleures pistes utilisées par le WTCC de 2005 à 2017 – la période du championnat disputée sous la houlette de Eurosport Events -, les points étant attribués sur la base de 3-2-1 points.



Le circuit urbain de 6,120 km a effectué dix apparitions en WTCC entre 2005 et 2014, avant de retourner au calendrier le mois dernier où Mehdi Bennani et Rob Huff ont partagé les victoires.



Macao a marqué 43 points, devant la Nordschleife du Nürburgring crédité de 27 points, et Monza 16 points. Le Slovakia Ring a marqué 10 points, Brands Hatch et Vila Real sept chacun, le Salzburgring six et le Hungaroring et Sonoma, cinq.



Les médias ont aussi voté pour le meilleur pilote et la meilleure voiture. Yvan Muller a été désigné meilleur pilote de l'histoire du WTCC, alors que la Citroën C-Elysée est sortie meilleure voiture à l'issue du vote.