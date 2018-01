Les records à battre dans la saison WTCR à venir

Un certain nombre de records du tour seront dans le viseur au cours de la saison à venir en FIA Word Touring Car Cup. Avec une réglementation TCR encore à ses débuts, les temps ont tour ont continué à chuter en 2017, et la même chose est attendue en 2018 où le WTCR effectuera son arrivée dans la division supérieure.

Voici les records du tour de la catégorie TCR :



Records du tour en qualifications :



Hungaroring, Norbert Michelisz (Honda Civic): 1m52.740s (139.89kph), 17/06/17



Nürburgring Nordschleife, Benjamin Leuchter (Volkswagen Golf): 8m46.222s (166.64kph), 24/06/17



Circuit Zandvoort, Maxime Potty (Volkswagen Golf): 1m45.863s (146.46kph), 20/05/17



Circuito de Vila Real, Norbert Nagy (SEAT León): 2m04.119s (138.51kph), 24/06/17



Ningbo International Speedpark, Andy Yan (Audi RS3 LMS): 1m53.178s (127.55kph), 27/10/17



Suzuka International Racing Course, Takuya Shirasaka (Audi RS3 LMS): 2m14.894s (154.97kph), 10/06/17



Circuito da Guia, Rob Huff (Honda Civic): 2m31.522s (145.40kph), 21/11/15



Records du tour en course :



Hungaroring, Norbert Michelisz (Honda Civic): 1m54.252s (138.04kph), 18/06/17



Nürburgring Nordschleife, Benjamin Leuchter (Volkswagen Golf): 8m48.520s (165.91kph), 08/07/17



Circuit Zandvoort, Giacomo Altoè (Volkswagen Golf): 1m45.925s (146.38kph), 21/10/17



Circuito de Vila Real, Francisco Abreu (Volkswagen Golf): 2m03.982s (138.66kph), 09/07/17



Ningbo International Speedpark, Andy Yan (Audi RS3 LMS): 1m53.178s (127.55kph), 28/10/17



Suzuka International Racing Course, Takuya Shirasaka (Audi RS3 LMS): 2m17.277s (152.28kph), 11/06/17



Circuito da Guia, Rob Huff (Honda Civic): 2m34.136s (142.94kph), 22/11/15



Les voitures TCR ne se sont pas encore produites sur les circuit de Moulay El Hassan et Termas de Rio Hondo, théâtre des courses WTCR du Maroc et de l'Argentine.