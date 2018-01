Monteiro, l’as du WTCC, nouvel ambassadeur OSCARO

Tiago Monteiro a été nommé ambassadeur d'OSCARO, le leader mondial de vente de pièces détachées automobiles en ligne et également partenaire officiel du Championnat du monde de supertourisme WTCC en 2017.

Monteiro, qui a mené le classement du WTCC jusqu'à ce qu'un gros accident ne le force à faire l'impasse sur les huit dernières courses de la saison 2017, travaillera en tant qu'ambassadeur OSCARO dans son Portugal natal après sa nomination à la fin de l'année dernière.



"Nous sommes très heureux et fiers de compter un ambassadeur comme Tiago",a commenté Pablo Reganas, Directeur du Développement International chez OSCARO."En plus d'être un grand pilote, c'est un être humain exceptionnel qui partage nos valeurs, notre ambition et notre vision du monde. C'est quelqu'un de passionné et un grand compétiteur. De notre côté, nous voulons offrir à nos clients les meilleurs prix et services pour entretenir leur véhicule".



"C'est vraiment un honneur de pouvoir représenter OSCARO au Portugal",a déclaré pour sa part Monteiro."OSCARO est une marque forte en sport automobile avec des objectifs précis et une équipe forte constituée de personnes de valeur. Ensemble, nous pourrons faire de belles choses au Portugal d'un point de vue social et économique. C'est un concept révolutionnaire avec lequel je m'identifie parfaitement. Je suis heureux de faire partie de cette aventure".



Cliquezicipour en savoir plus sur OSCARO. Dans le même temps, le WTCC deviendra le WTCR (World Touring Car Cup) en 2018. La manche portugaise de la série se tiendra sur le spectaculaire tracé urbain de Vila Real les 23 et 24 juin.