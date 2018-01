Muller : le WTCR est une bonne chose

Le plus titré des pilotes de supertourisme mondial est persuadé que le nouveau FIA World Touring Car Cup lancé en 2018 sera un succès.

Yvan Muller, quadruple Champion du monde WTCC, a salué l'arrivée de la réglementation TCR dans la série mondiale, avec comme point clé de faibles coûts d'exploitation.



"C'est une bonne chose",a commenté Muller au sujet de l'alliance excitante entre l'entité du sport automobile mondial, la FIA, le promoteur du WTCR Eurosport Events et WSC, propriétaire du concept et de la marque TCR."Le futur nous dira si j'ai raison ou pas mais ces voitures sont sympas et elles coûtent moins que ce dont nous avons besoin".



Muller s'est retiré de son rôle de pilote à temps plein fin 2016 et a passé 2017 en tant que consultant spécial pour Polestar Cyan Racing lors de la saison marquée par deux titres mondiaux en WTCC pour la structure suédoise.



La saison inaugurale du WTCR débutera au Maroc les 7 et 8 avril sur le circuit semi-permanent de Moulay El Hassan.