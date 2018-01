Panis vient renforcer la campagne WTCR du Comtoyou Racing

Comtoyou Racing a confirmé son deuxième concurrent en FIA World Touring Car Cup en deux jours avec l'addition d'Aurélien Panis à son équipe pour la campagne WTCR 2018.

Le pilote français de 23 ans, fils du vainqueur du Grand Prix de Monaco 1996 Olivier Panis, rejoindra la structure belge de Jean-Michel Baert pour la saison inaugurale du WTCR où il rejoindra Denis Dupont – annoncé lui mercredi soir dernier en tant que pilote du Comtoyou Racing avec le soutien de la fédération belge du sport automobile, par le biais de la RACB National Team.



Panis, qui, comme Dupont, pilotera une Audi RS3 LMS, embarquera pour sa seconde saison en supertourisme après une belle carrière en monoplace, qui l'a vu remporter des courses en Formule Renault 2.0 et Formule Renault 3.5.



Il a débuté en Championnat du monde de supertourisme FIA WTCC en 2017, marquant un point lors de ses débuts au Maroc. Mais des résultats frustrants l'ont poussé à opérer un changement de discipline vers le TCR International Series, où le tricolore a remporté sa première victoire lors de sa seconde course en Thaïlande.



"Aurélien a montré énormément de potentiel au cours de sa demi-saison en WTCC, et nous sommes très heureux de travailler avec lui à nouveau et le voir confirmer", a commenté François Ribeiro, Directeur de Eurosport Events, le promoteur du WTCR."Malgré son jeune âge, Aurélien a accumulé beaucoup d'expérience au cours de sa carrière et sa connaissance des circuits utilisé au cours de la première demi-saison sera bénéfique pour son équipe et son nouvel équipier Denis Dupont, avec qui Aurélien formera un duo très excitant".



"Il y avait un travail à finir pour moi après que j'aie eu à quitter le WTCC",indique Panis,"Je suis donc heureux de revenir en WTCR où il y aura beaucoup de pilotes d'un niveau relevé. La saison dernière était ma première au volant d'une voiture à transmission avant et il était difficile pour moi de m'adapter, alors il est certain que je suis aujourd'hui meilleur que je ne l'étais il y a douze mois. J'ai eu un bon feeling en TCR, et je suis assez bien loti dans le sens où je connais pas mal de circuit qui seront utilisés durant la première partie de la saison alors que ce ne sera pas le cas pour les autres. J'ai une bonne équipe et une bonne voiture, il n'y a donc pas de raison pour que je gagne pas de course".



François Verbist, le Team Manager du Comtoyou Racing, a expliqué pourquoi Panis était le bon choix pour son équipe. "Aurélien est très rapide et très doué comme il le démontre par ailleurs chaque semaine dans la catégorie électrique du Trophée Andros. Nous ferons tout ce que nous pourrons avec Audi Sport pour être performants dès la première course et pourquoi pas entendre La Marseillaise sur les podiums des épreuves de WTCR".



La FIA World Touring Car Cup (WTCR) est le nouveau nom du WTCC à partir de 2018. Utilisant la réglementation du TCR, le WTCR visitera quatre continents d'avril à novembre avec trois courses prévues chaque week-end. La manche d'ouverture, la WTCR Race of Morocco, se disputera à Marrakech les 7 et 8 avril.