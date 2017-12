Récapitulatif des courses WTCC 2017 – Première partie

Le Championnat du monde de supertourisme FIA WTCC a offert de l'action et de l'excitation à profusion. Voici un récapitulatif des cinq premières épreuves d'une saison vraiment mémorable.

WTCC Race of Morocco :Esteban Guerrieri a décroché sa première victoire en WTCC avec une belle performance lors de la Course d'Ouverture à Marrakech, alors que la première place est revenue à Tiago Monteiro lors de la Course Principale de la WTCC AFRIQUIA Race of Marocco, permettant au pilote portugais de se hisser en tête du classement du championnat. Guerrieri s'est élancé de la deuxième place au départ de la Course d'Ouverture, mais a profité du problème de freins de Tom Coronel pour s'imposer devant la Volvo Polestar Cyan Racing de Thed Björk et le héros local Mehdi Bennani. Norbert Michelisz a terminé deuxième derrière son équipier de l'équipe Castrol Honda, Tiago Monteiro, dans la Course Principale. Néstor Girolami a pris lui la troisième place au volant de sa Volvo d'usine. Guerrieri et Tom Chilton ont remporté les victoires au WTCC Trophy.



WTCC Race of Italy :Avec les victoires de Thed Björk et de Tom Chilton sur la WTCC OSCARO Race of Italy, la saison voyait quatre vainqueurs différents en quatre courses. Alors que Chilton, pensionnaire du Sébastien Loeb Racing, devançait Rob Huff – qui était remonté depuis la huitième place sur la grille -, au cours d'une Course d'Ouverture relativement tendue, Björk a dû rattraper et repasser Tiago Monteiro pour décrocher sa première victoire en Course Principale après qu'un départ moyen a permis à la Honda de prendre la tête. Le succès du Suédois constituait également la première victoire en Course Principale pour Volvo Polestar, qui passait devant Honda dans la bataille pour le Championnat WTCC pour les constructeurs.



WTCC Race of Hungary :Mehdi Bennani est devenu le cinquième vainqueur différent de 2017 alors que 45'000 fans étaient venus suivre l'action sur la WTCC JVCKENWOOD Race of Hungary (photo). La victoire de Bennani lors de la Course Principale au volant d'une Citroën du Sébastien Loeb Racing suivait celle de Tiago Monteiro lors de la Course d'Ouverture, un résultat qui donnait au Portugais un avantage de 38 points en tête du classement. Il n'y eut en revanche pas de célébration sur le podium pour Norbert Michelisz, l'équipe de Monteiro au sein de l'équipe Honda usine, sorti de la Course d'Ouverture après des dégâts sur sa voiture suite à un contact dans le premier tour ave Thed Björk, avant de revenir pour aller chercher la quatrième place lors de la Course Principale. Rob Huff s'élançait de la pole.



WTCC Race of Germany :Thed Björk et Nicky Catsburg furent les vainqueurs pour Volvo Polestar alors que la course au titre était totalement relancée sur la légendaire Nordschleife Nürburgring. Avec 200'000 spectateurs estimés le long de l'iconique circuit de 25,378 km, Björk est remonté de la sixième position sur la grille pour s'imposer lors de la Course d'Ouverture avant que Catsburg ne décroche la victoire lors de la Course Principale. Tiago Monteiro, qui comptait 38 points d'avance avant le week-end, ne marquait aucun point à deux reprises, suite à sa crevaison dans la Course d'Ouverture, et chutait au deuxième rang derrière Catsburg pour deux points. Norbert Michelisz s'élançait de la pole pour la Course Principale mais un problème d'embrayage l'empêchait d'aller chercher sa première victoire de la saison.



WTCC Race of Portugal :Mehdi Bennani et Norbert Michelisz s'imposaient alors qu'une page d'histoire du sport automobile s'écrivait avec l'introduction du tour "joker". Les pilotes ont emprunté le tronçon alternatif lors de la Course d'Ouverture et la Course Principale à Vila Real dans le cadre d'une initiative visant à pimenter l'action sur un circuit en ville où les dépassements ne sont pas toujours possibles. Tiago Monteiro, qui reprenait la tête du classement du championnat grâce à deux podiums sur son épreuve à domicile pour l'équipe officielle Honda déclarait : "Deux podiums sur une piste où il est difficile de dépasser, cela n'aurait pas été possible sans le tour "joker"".



Visitez le site FIAWTCC.com pour retrouver le cours complet des cinq premières épreuves de la saison.