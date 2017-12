Récapitulatif des courses WTCC : Deuxième partie

Le Championnat du monde de supertourisme FIA WTCC a offert de l’action et de l’excitation à profusion. Voici un récapitulatif des cinq dernières épreuves d’une saison vraiment mémorable.

WTCC Race of Argentina:Yann Ehrlacher a décroché un succès retentissant en WTCC, convertissant un premier depart depuis la pole position en première victoire pour lui et pour son équipe RC Motorsport. Ehrlacher, 21 ans, le neveu du quadruple champion du monde Yvan Muller a conservé l'avantage au départ avant un contact avec Tom Chilton qui l'a fait chuter au second rang. Mais les officiels de l'épreuve ont estimé que le pilote du Sébastien Loeb Racing a gagné ainsi un avantage irrégulier et ont infligé à Chilton une pénalité de cinq secondes qui l'a fait chuter de la première à la quatrième place à l'arrivée de la Course d'Ouverture. Norbert Michelisz a quant à lui décroché la victoire lors de la Course Principale après que Nicky Catsburg a souffert d'une crevaison alors qu'il occupait la première place.



WTCC Race of China:Esteban Guerrieri était la star du tout nouveau Ningbo International Speedpark avec une performance de virtuose lors de la Course d'Ouverture, avant qu'une grosse averse ne contraigne les officiels à stopper la Course Principale au quatrième tour. Néstor Girolami menait à ce moment-là et a décroché ainsi sa première victoire en WTCC, alors que son équipier du Volvo Polestar Thed Björk profitait de l'absence de Tiago Monteiro en raison de blessures subies lors d'un accident en test pour s'installer en tête du classement du championnat pour un demi-point. Guerrieri et Tom Chilton ont remporté les honneurs en WTCC Trophy alors que Guerrieri décrochait le TAG Heuer Best Lap Trophy pour ses efforts lors de la Course d'Ouverture.



WTCC Race of Japan :Norbert Michelisz empochait une victoire cruciale pour Honda pour demeurer en lice pour la couronne en WTCC après deux courses baignées par la pluie sur le Twin Ring Motegi. Tom Chilton maintenait son avantage en tête du classement du WTCC Trophy – en plus d'une chance toujours jouable pour le titre au général en WTCC -, en remportant la Course d'Ouverture. Yann Ehrlacher et Esteban Guerrieri – le remplaçant de Tiago Monteiro chez Honda -, complétaient le podium de cette première manche, alors que Catsburg et Néstor Girolami rejoignaient Michelisz dans le top 3 de la Course Principale. Alors que la pluie rendait difficile les conditions de pilotage, elle a contribué à de l'action lors de la Course d'Ouverture, qui a vu Kevin Gleason s'élancer pour la première fois de la pole par la grille inversée.



WTCC Race of Macau :Rob Huff est devenu le dixième vainqueur different en WTCC en 2017 avec un record personnel porté à neuf victoires à Macao, alors que Norbert Michelisz réduisait la marge de Thed Björk en tête du championnat à 6,5 points avec sa deuxième place dans la Course Principale. Mehdi Bennani a débuté le week-end avec style avec une victoire lors de la Course d'Ouverture, mais en suivant de près son équipier Tom Chilton lors de la course du dimanche disputée sous la pluie, le Marocain pointait à un demi-point derrière le Britannique au classement du WTCC Trophy avant la finale au Qatar. Dans le même temps, le premier podium de Ryo Michigami permettait à Honda de recoller à Volvo Polestar au classement constructeur, revenant à 12,5 points.



WTCC Race of Qatar:Tom Chilton et Esteban Guerrieri se sont partagés les victoires mais ce fut Thed Björk qui raflait la mise en décrochant le titre à l'issue de cette finale (photo). Norbert Michelisz arrivait au Qatar avec 6,5 points de retard sur Björk mais un problème de freins en qualifications a mis le pilote Honda hors de la course au titre alors que Björk signait une performance sans faute pour s'assurer la couronne. Volvo Polestar décrochait le titre constructeurs avec Nicky Catsburg et Yvan Muller – pour une pige exceptionnelle. Tom Chilton battait Rob Huff et son équipier du Sébastien Loeb Mehdi Bennani pour remporter le WTCC Trophy. Kevin Gleason décrochait son premier podium en WTCC lors de la Course d'Ouverture, la première pour un pilote américain.