Une chance à l’eRace of Champions pour le vainqueur de l’eSports WTCC Dornieden

Le vainqueur de l'eSports WTCC Alexander Dornieden se voit offrir une opportunité de rêve de démontrer ses talents à la fois de manière virtuelle et dans le vrai monde du sport automobile.

Dornieden, originaire d'Allemagne, prendra part à la première eRace of Champions, créée en association avec Logitech G, au ROC Riyadh en Arabie Saoudite le mois prochain.



Il sera opposé au lauréat du World's Fastest Gamer, et désormais membre de McLaren, Rudy van Buren, le champion eSports F1 Brendon Leigh, le champion du monde Project CARS ainsi que son rival en eSports WTCC Kevin Leaune, sans oublier le champion du iRacing Blancpain GT3 Sprint et multiple recordman dans Assetto Corsa et F1 2017, Enzo Bonito.



Les cinq pilotes virtuels s'affronteront à la fois sur la nouvelle piste ROC dans le jeu Assetto Corsa et au volant de véritables voitures de compétition ROC sur la ROC Factor Skills Challenge Course et la ROC Parallel Track.



Le meilleur gamer comptant le meilleur temps cumulé à la fois dans les épreuves virtuelles et les épreuves réelles sera sacré premier champion eROC et s'alignera aux côtés de van Buren à la fois dans la Nations' Cup de la Course des Champions sous la bannière de l'équipe Team Simracing All Stars, et au départ de la course individuelle de la Course des Champions face à plusieurs noms de star du sport automobile comme David Coulthard, Juan Pablo Montoya, Tom Kristensen, Petter Solberg, Lando Norris, Ryan Hunter-Reay, Josef Newgarden et Helio Castroneves.



La ROC Riyadh se tiendra au King Fahd International Stadium les 2 et 3 février.