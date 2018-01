WTCR 2018 : l’année à venir

Le FIA World Touring Car Championship (WTCC) deviendra le WTCR la World Touring Car Cup, à partir de cette saison et utilisera la réglementation technique du TCR pour deux ans après un accord entre la FIA, le promoteur du WTCR Eurosport Event Limited (EEL) et WSC, le propriétaire du concept et de la marque TCR.

Sujet à l'approbation du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA et des fédérations nationales (ASN), le calendrier de la saison inaugurale du WTCR s'ouvrira sur le circuit semi-permanent Moulay El Hassan à Marrakech, au Maroc (7-8 avril), et se conclura sur le Circuito Guia de Macao (15-18 novembre), connu pour étant le circuit urbain le plus exigeant du monde et une étape pour les courses de supertourisme depuis plus d'un demi-siècle.



Voici le calendrier provisoire pour 2018* :



Marrakech (Maroc): 7-8 avril

Hungaroring (Hongrie): 28-29 avril

Nürburgring Nordschleife (Allemagne): 10-12 mai

Zandvoort (Pays-Bas): 19-21 mai

Vila Real (Portugal): 23-24 juin

Termas de Río Hondo (Argentine): 4-5 août

Ningbo (Chine): 29-30 septembre

Suzuka (Japon): 27-28 octobre

Macau (Macao): 15-18 novembre



*Une épreuve additionnelle sera ajoutée soit les 21-22 juillet ou les 6-7 octobre, sujette à validation.